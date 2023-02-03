В России открыли месторождение ярко-оранжевой нефти

В «Газпром нефть» открыли новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области. При бурении скважины на Солнечном лицензионном участке получен приток нефти более 490 кубометров в сутки.

Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей. В будущем месторождение станет частью центра добычи «Газпром нефти» в Волго-Уральском регионе.

«Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба – серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи «Газпром нефти»», – сообщил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

Оранжевую нефть нашли на рекордной глубине – около 5,8 километров. До 2030 года «Газпром нефть» планирует провести на юго-западе Оренбургской области дополнительные сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых скважин.