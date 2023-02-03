Первый завозной случай кори в 2023 году зарегистрирован в Петербурге

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, заболевшая 17-летняя девушка прибыла рейсом U2880 из Таджикистана. Это первый случай в 2023 году. В 2022 году был один случай – тоже завозной.

Заболевшую оперативно доставили в инфекционный стационар в медицинский бокс. Эксперты регионального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

Согласно его результатам, из 138 пассажиров самолета, в котором летела заболевшая, 10 оказались из других регионов. Они оповещены о риске заражения корью и необходимости сделать экстренную прививку. Среди персонала самолета корью также пока никто не заболел.