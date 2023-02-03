Фото: спортсмены из Ленобласти стали лауреатами Национальной премии Российского Союза Боевых Искусств

Автор: Сергей Агутин
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Торжественная церемония награждения спортсменов из Ленинградской области состоялась 1 февраля в Доме журналистов Санкт-Петербурга.

Фото: спортсмены из Ленобласти стали лауреатами Национальной премии Российского Союза Боевых Искусств Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: спортсмены из Ленобласти стали лауреатами Национальной премии Российского Союза Боевых Искусств Санкт-Петербург, Ленинградская область

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Лучшим юниором года был признан Алексей Лутченко и Тихвина. Он является кандидатом в мастера спорта России и победителем Первенства мира по всестилевому каратэ.

В номинации «За службу Родине» награду посмертно присвоили Герою России, разведчику 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГУ Генштаба ВС РФ, ефрейтору Александру Соколову из Киришей. Его родным передали памятный диплом и знак отличия.

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03.02.2023 18
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