Фото: спортсмены из Ленобласти стали лауреатами Национальной премии Российского Союза Боевых Искусств

Торжественная церемония награждения спортсменов из Ленинградской области состоялась 1 февраля в Доме журналистов Санкт-Петербурга.

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области

Лучшим юниором года был признан Алексей Лутченко и Тихвина. Он является кандидатом в мастера спорта России и победителем Первенства мира по всестилевому каратэ.

В номинации «За службу Родине» награду посмертно присвоили Герою России, разведчику 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГУ Генштаба ВС РФ, ефрейтору Александру Соколову из Киришей. Его родным передали памятный диплом и знак отличия.