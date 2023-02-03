В Ленобласть 3 февраля вернется зимняя погода 

Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, 3 февраля в Ленинградской области дожди и тепло сменит зимняя погода. В регионе будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -1… -6 °C.

В частности, в Волхове синоптики обещают -3 °C. В Луге, Лодейном Поле и Выборге температура воздуха составит -2 °C. Теплее всего будет в Кингисеппе, где ожидается -1 °C.

Синоптическая ситуация в атмосфере над регионом будет представлена тыловой частью теряющего силы циклона. Ветер северо-западный 3-8 м/с.