Из горевшего барака в Кировском районе спасли 14 человек. Погибла пенсионерка

По информации ivbg.ru, 3 февраля в 06:33 утра в экстренные службы сообщили о пожаре в доме-бараке на улице Жука в Шлиссельбурге в Кировском районе.
На место прибыли дежурные смены 127 и 128 пожарных частей: восемь спасателей и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 07:20. Из здания спасатели эвакуировали 14 человек. Четверых из них – при помощи спасательных устройств.
Из здания на руках вынесли 71-летнюю пенсионерку. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.
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