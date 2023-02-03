Из горевшего барака в Кировском районе спасли 14 человек. Погибла пенсионерка

По информации ivbg.ru, 3 февраля в 06:33 утра в экстренные службы сообщили о пожаре в доме-бараке на улице Жука в Шлиссельбурге в Кировском районе.

На место прибыли дежурные смены 127 и 128 пожарных частей: восемь спасателей и две спецмашины. Возгорание ликвидировано к 07:20. Из здания спасатели эвакуировали 14 человек. Четверых из них – при помощи спасательных устройств.

Из здания на руках вынесли 71-летнюю пенсионерку. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины.