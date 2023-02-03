В Госдуме предложили чипировать чиновников, отдыхающих за рубежом

Такую идею озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Парламентарий завявил, что чиновников, отдыхающих за границей, нужно принудительно «чипировать».
Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвется отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке «чипировать», — цитирует Хамзаева РИА Новости.
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