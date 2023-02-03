Ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ.

В Санкт-Петербурге мошенники обманули декана факультета клинической психологии — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По информации источника в правоохранительных органах, петербуржец обратился в полицию 2 февраля. По словам 79-летнего мужчины, 20 января ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ.

Мошенник убедил потерпевшего совершить перевод денег на «безопасные» счета несколькими транзакциями. В итоге пожилой мужчина отправил преступникам порядка 4 млн рублей. Заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что мошенники научились воровать бонусы с банковских карт россиян и покупать на них товары.