Wildberries прекращает продажу вейпов и курительных смесей

Ограничение вступает в силу с 7 февраля.

Онлайн-ретейлер Wildberries запрещает продажу курительных смесей, вейпов и различных аппаратов для курения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера, недобросовестные продавцы могли ранее выставлять продукцию, содержащую никотин, под видом безникотиновой.

Продажа вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых будет теперь полностью прекращена. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля новые требования вступят в силу.

Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что сразу три федеральных ведомства поддержали запрет вейпов в России.