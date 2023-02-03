Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 3 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США, склад боеприпасов ВСУ.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, хранилище топлива для военной техники ВСУ, два склада боеприпасов ВСУ.
На Запорожском направлении потери противника за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, также поражены три склада с боеприпасами ВСУ.
Сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь украинских беспилотных летательных аппаратов.