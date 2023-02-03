Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 3 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и артиллерийская система М-777 производства США, склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, хранилище топлива для военной техники ВСУ, два склада боеприпасов ВСУ.

Вам будет интересно Учитель математики из Сланцевского района погиб на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб школьный учитель из Сланцевского района Ленобласти Андрей Пигарев. Он ушел добровольцем на СВО. Он жил... 02.02.2023 147

На Запорожском направлении потери противника за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777 производства США, две гаубицы Д-20, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, также поражены три склада с боеприпасами ВСУ.

Сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь украинских беспилотных летательных аппаратов.