За год из Ленобласти депортировали почти 600 нелегальных мигрантов

За прошлый 2022 год из Ленобласти депортирован 591 иностранный гражданин и лицо без гражданства.
Все они нарушили законодательство о пребывании на территории России. Среди выдворенных как граждане ближнего зарубежья, так и дальних стран: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также уроженцы Кубы, Нигерии, Египта и Ирана. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Помимо выдворения иностранцам приходилось вылечивать штраф в 2-5 тысяч рублей. Въезд в Россию для нарушителей запрещен на пять лет.
Вам будет интересно
В Ивангороде задержали гендиректора фирмы по подозрению в даче взятки пограничнику за провоз мигрантов-нелегалов
В Кингисеппском районе Ленобласти задержали руководителя коммерческой организации по подозрению в даче взятки должностному лицу за организацию незаконной миграции. Как сообщает...
31.01.2023 106