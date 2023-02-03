За год из Ленобласти депортировали почти 600 нелегальных мигрантов

За прошлый 2022 год из Ленобласти депортирован 591 иностранный гражданин и лицо без гражданства.

Все они нарушили законодательство о пребывании на территории России. Среди выдворенных как граждане ближнего зарубежья, так и дальних стран: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, а также уроженцы Кубы, Нигерии, Египта и Ирана. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Помимо выдворения иностранцам приходилось вылечивать штраф в 2-5 тысяч рублей. Въезд в Россию для нарушителей запрещен на пять лет.