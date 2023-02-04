Стало известно, где на 4 февраля зафиксированы 231 случай COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 231 человека.
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14.04.2022 2784
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+4).
- Волховский район: Юшково (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+38), Кудрово (+1), Янино-1 (+2), Воейково (+1), Разметелево (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+20), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+1), Борисова Грива (+1), Романовка (+8), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+1), Рахья (+2), Тавры (+1), ДНП Аэродром (+1).
- Выборгский район: Выборг (+20), Победа (+1), Первомайское (+5), Рощино (+1), Советский (+1), Ольшаники (+1), Каменногорск (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+3), Рождествено (+1), Суйда (+1), Вырица (+2), Батово (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+2), Старосиверская (+1), Дружная Горка (+1), Выра (+1), Мыза-Ивановка (+1), Дружноселье (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+20).
- Кировский район: Назия (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Гостилицы (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1), Мичуринское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+28), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Поги (+1).