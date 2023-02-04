Задержан поджигатель иномарки в Ульяновке. Он был ближе, чем ожидалось

Как сообщал ivbg.ru, 1 февраля около 19:45 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Ульяновка Тосненского района. Огонь охватил капот автомобиля Mitsubishi Outlander, принадлежащего 35-летней местной жительнице.
Подозреваемого в поджоге задержали 3 февраля. Им оказался 41-летний мужчина, живущий в том же доме на Железнодорожной улице, что и хозяйка сгоревшей иномарки.
Полиция встретила его неподалеку от места происшествия. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Вам будет интересно
МЧС России установило, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших...
19.11.2022 1000