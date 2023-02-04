Задержаны немолодые продавцы наркотиков в Ленобласти и Петербурге. Они вырастили в квартирах сотни кустов

В конце января задержаны 57-летний петербуржец, 53-летний житель деревни Большие Горки Ломоносовского района и 60-летний житель Петергофа. В квартирах задержанных нашли 613 кустов наркотических растения.

Первый из них оборудовал дома парник с системой полива, вытяжкой и освящением. Вырастить он успел минимум 151 куст. У него найдены 510,6 граммов растительного наркотика. В другой его квартире обнаружены еще 40 кустов.

У второго подозреваемого изъяты 290,8 граммов запретных веществ. В домашнем парнике он вырастил 248 кустов. В квартире третьего найдены 174 растения и более 2,2 кг наркотика.

Известно, что 57-летний петербуржец ранее привлекался за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и наркотики. С ноября 2022 года он числился в федеральном розыске. В биографии двух других уголовных дел прежде не было.