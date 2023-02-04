Водителя вырезали из иномарки после лобового ДТП в Гатчинском районе

В деревне Новое Колено в Гатчинском районе 4 февраля около 11:00 произошло лобовое столкновение автомобилей марок Hyundai и Ford.
В результате ДТП водитель Hyundai оказалась зажата в салоне. Прибывшие на место спасатели извлекли ее при помощи гидравлического инструмента. Пострадавшая передана сотрудникам скорой помощи и госпитализирована.
На месте работала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части. Спасатели произвели отключение автомобильного аккумулятора.
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26.12.2022 1678