В Ленобласти 5 февраля ожидается до -12 °C и скользко на дорогах

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 февраля на территории Ленинградской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ночью в восточных районах местами туман. Ветер ночью и утром переменных направлений 2-5 м/с, днем юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -4… -12 °C. Днем -5… -12 °C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно меняться не будет.