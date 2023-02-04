Таксист залил перцовкой пассажиров в Петербурге. Девушка и парень получили ожоги глаз

В травмпункт 3 февраля около 01:00 самостоятельно обратилась 22-летняя жительница дома на Варшавской улице в Санкт-Петербурге. Врачи химический ожог обоих глаз.
По словам пострадавшей, 2 февраля около 21:40 возле дома № 95 на проспекте Ветеранов неизвестный таксист залил ее содержимым перового баллончика. В результате нападения пострадал ехавший с ней 26-летний молодой человек. Он также получил химический ожог глаз
Заказ такси был сделан через мобильное приложение.
«Почти сразу после начала поездки водитель стал вилять по дороге, неаккуратно вез нас. Когда я сказал девушке, что он «везет нас, как дрова», таксист услышал это, резко затормозил, потребовал выйти из машины, после чего достал перцовый баллончик и распылил его в нас. После этого он уехал, а мы обратились за помощью», – рассказал пострадавший молодой человек
Пассажиры сразу же позвонили на горячую линию службы такси, где им ответили, что отстранят водителя от работы.
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