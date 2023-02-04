Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 4 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск «Центр».

В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики нанесено комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.

В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

В районах населенных пунктов Краматорск и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Кроме того, в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, а также две гаубицы МСТА-Б в районах населенных пунктов Пречистовка и Ильинка Донецкой Народной Республики.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в районе населенного пункта Новокаиры Херсонской области. Также уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено тринадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Райгородка, Белогоровка, Кременная, Голиково, Краснореченское Луганской Народной Республики, Александровка, Новоселовка, Старомайорское Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Степановка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Кроме того, сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У» в районах населенных пунктов Оборотновка, Гончаровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.