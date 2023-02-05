В Минобороны РФ рассказали о подвиге Андрея Мотова в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старшина Андрей Мотов.

2023-02-05 10.11.16
Фото: Минобороны РФ

В ходе ведения наступательных действий артиллерийская батарея, в которой действовал механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старшина Андрей Мотов, попала под ответный артиллерийский обстрел.

Укрыв и замаскировав машину, Мотов обнаружил, что один из снарядов противника попал по блиндажу взводного опорного пункта, обрушив часть перекрытий. Несмотря на продолжающийся обстрел Мотов оперативно выдвинулся на машине к опорному пункту.

Под непрекращающимся обстрелом с помощью тросов старшина разобрал бревна у выхода из разрушенного блиндажа и лично эвакуировал получивших легкие ранения товарищей в медицинское подразделения. Благодаря мужественным и решительным действиям старшины Андрея Мотова удалось спасти жизни военнослужащих.

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