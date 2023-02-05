Грузовик завалился на бок на ЗСД — фото

ДТП произошло рано утром 5 февраля на съезд с ЗСД на Васильевский остров в Петербурге.
Водитель грузовика FAV не справился с управлением, в результате чего автомобиль завалился на бок и рассыпал все содержимое кузова. Мужчину доставили в больницу с переломом руки. Его пассажир не пострадал.
Фото: vk.com/dorinspb
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