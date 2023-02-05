Школьнику на уроке труда в Волхове раздробило пальцы

Автор: Гузель Галимова
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Утром 4 февраля в экстренные службы поступила информация о том, что 14-летний подросток на уроке труда получил травмы, работая с циркулярной пилой.

Несчастный случай произошел в гимназии №3 в Волхове Ленобласти. Врачи диагностировали открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. Мальчика госпитализировали в местную больницу, пишет 47news.

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