Школьнику на уроке труда в Волхове раздробило пальцы

Утром 4 февраля в экстренные службы поступила информация о том, что 14-летний подросток на уроке труда получил травмы, работая с циркулярной пилой.

Несчастный случай произошел в гимназии №3 в Волхове Ленобласти. Врачи диагностировали открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. Мальчика госпитализировали в местную больницу, пишет 47news.