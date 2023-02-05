В Гатчине над Приоратским дворцом заметили солнечное гало — фото

Вечером 5 февраля в небе над Гатчиной заметили необычное природное явление – солнечное гало.
Его наблюдали над Приоратским дворцом. Фотографии появились в тг-канале «Астро Фото Болото».
Фото: Дмитрий @katzenstreichler
Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. А еще гало является предвестником теплой погоды.
Вам будет интересно
Зимой в лесах Петербурга и Ленобласти можно найти зимние опята, которые выдерживают морозы до −10 и не погибают. Биолог Павел Глазков...
05.02.2023 23