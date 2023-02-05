В Гатчине над Приоратским дворцом заметили солнечное гало — фото

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 5 февраля в небе над Гатчиной заметили необычное природное явление – солнечное гало.

Его наблюдали над Приоратским дворцом. Фотографии появились в тг-канале «Астро Фото Болото».

В Гатчине над Приоратским дворцом заметили солнечное гало - фото солнечное гало, Приоратский дворец, Ленобласть, Гатчина
В Гатчине над Приоратским дворцом заметили солнечное гало - фото солнечное гало, Приоратский дворец, Ленобласть, Гатчина
Фото: Дмитрий @katzenstreichler

Чаще всего явление наблюдается в морозную погоду в условиях повышенной влажности. А еще гало является предвестником теплой погоды.

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В Гатчине над Приоратским дворцом заметили солнечное гало - фото солнечное гало, Приоратский дворец, Ленобласть, Гатчина
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