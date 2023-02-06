Стали известны обстоятельства травмирования ребенка в Волховском районе Ленобласти. Как оказалось, подросток повредил руку не пилой на уроке труда в школе, а совсем иначе.

Ранее ivbg.ru сообщал, что первоначально в экстренные службы поступил сигнал о получении травм ребенком на уроке труда в волховской школе. Сообщалось, что мальчику, якобы, раздробило пальцы циркулярной пилой. Когда пострадавшего доставили в больницу, сопровождающие подростка сообщили, что травму парень получил на даче в присутствии отца.

Но как выяснилось, травмы он получил на соревнованиях по картингу, сунув пальцы в двигатель машины. Соревнования проходили у детско-юношеского дворца, по адресу, где ранее располагалась гимназия.

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Известно, что ребенок из Петербурга приехал на соревнования в Волхов. Его отпустили домой лечиться амбулаторно. Ранее у него диагностировали открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий.