Более 36 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти получили единое пособие в январе

За месяц отделение Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти назначило единое пособие родителям 36 218 детей, а также 722 беременным женщинам.

С момента старта выплат единого пособия семьям перечислили более 302 миллионов рублей. Для того, чтобы получить выплаты, родителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» – остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие.

Напомним, единое пособие заменило две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Более подробно с размером выплат единого пособия можно ознакомиться в официальном аккаунте Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти. Подробнее об услуге ― на сайте МФЦ.