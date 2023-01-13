Единое пособие для семей с низким доходом можно оформить во всех офисах МФЦ Ленобласти

Новое пособие назначается Социальным фондом РФ с 1 января 2023 года ― оно объединило сразу пять ранее действовавших мер ежемесячной господдержки семей с детьми.

Теперь пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста 3 лет, и выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, а также выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет граждане смогут получить в МФЦ на основании одного заявления на оформление единого пособия.

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума Ленинградской области. В настоящее время в регионе прожиточный минимум составляет 14 806 рублей.

Более подробно с размером выплат единого пособия можно ознакомиться в официальном аккаунте Социального фонда России по Петербургу и Ленобласти. Подробнее об услуге ― на сайте МФЦ.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов.