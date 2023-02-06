Дрозденко показал зимние «Дудергофские высоты» в черно-белых тонах

Александр Дрозденко продолжает показывать и рассказывать в соцсетях про красивые и удивительные места Ленинградской области, которые стоит посетить.
На этот раз глава региона показал зимние пейзажи памятника природы Дудергофские высоты. Группа холмов ледникового происхождения находится на границе Ленобласти и Петербурга.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошего настроя на новую рабочую неделю.
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05.02.2023 51