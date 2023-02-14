День Святого Валентина: благодаря чему появился день влюблённых?

Традиционно 14 февраля мир отмечает День всех влюблённых или, по-другому, День Святого Валентина. В 2023 году он выпадает на вторник. Многие не считают праздничную дату поводом для радости. А те, кто связан нитями любви, отдает дань старинной истории, ставшей легендой.

Как появился праздник?

Считается, что праздник преобразовался от римского торжества в честь богини брака, материнства и женщин Юноны (эквивалент греческой богини Геры — матери богов) и бога Пана. В Древнем Риме ежегодно 14 февраля незамужние представительницы прекрасного пола писали любовные письма, которые вкладывали в специальную урну. После этого молодые люди тянули их как жребий: чье письмо вытаскивалось, за той и начинал ухаживать юноша.

Сейчас есть множество преданий, поясняющих почему праздник влюблённых носит имя Святого Валентина. Согласно самой распространенной легенде, римский император Клавдий II запретил мужчинам жениться, полагая, что лучший воин — неженатый воин. Но полевой врач Валентин, который был также и священником, сочетал браком влюбленных, вопреки приказу правителя. Вскоре об этом узнали власти и заключили его в тюрьму. Во время заключения Валентин полюбил дочь тюремщика Юлию. Перед казнью он написал ей признание в любви и подписался «Твой Валентин». Девушка прочитала письмо лишь после его казни, которая была приведена в исполнение 14 февраля 269 года в Риме. Спустя двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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Какие у праздника традиции?

14 февраля влюблённые дарят друг другу специальные открытки — валентинки и признаются в глубоких чувствах, обмениваясь подарками. Многие в честь праздника устраивают романтический ужин, хотят в кино, на каток или планируют другие развлекательные мероприятия на вечер.

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О первой валентинке