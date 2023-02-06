Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 300 человек

Более 300 человек погибли в результате сильного землетрясения в Турции и Сирии, разрушены свыше ста зданий.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 6 февраля в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также известно о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

Фото: t.me/rian_ru

По последним данным, в семи турецких провинциях число жертв составило 76 человек, еще 440 пострадали. В Сирии погибли 237 человек, как минимум 639 получили ранения.