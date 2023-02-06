Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона

Российские банки внедряют новую технология оплаты покупок.

В России вскоре появятся специальные стикеры с NFC-чипом для оплаты покупок. Они будут крепится на смартфон и смогут оплачивать товары в одно касание.

«Объясняем.рф» публикует информацию, что представляет собой новшество и как им пользоваться.

Фото: Объясняем.рф