Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона

Российские банки внедряют новую технология оплаты покупок.
В России вскоре появятся специальные стикеры с NFC-чипом для оплаты покупок. Они будут крепится на смартфон и смогут оплачивать товары в одно касание.
«Объясняем.рф» публикует информацию, что представляет собой новшество и как им пользоваться.
Фото: Объясняем.рф
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