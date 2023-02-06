Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона

Автор: Анастасия Щербакова
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Российские банки внедряют новую технология оплаты покупок. 

В России вскоре появятся специальные стикеры с NFC-чипом для оплаты покупок. Они будут крепится на смартфон и смогут оплачивать товары в одно касание.

«Объясняем.рф» публикует информацию, что представляет собой новшество и как им пользоваться.

Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
Фото: Объясняем.рф
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Россияне снова смогут пользоваться бесконтактной оплатой при помощи телефона стикеры, Сбер, оплата, банки, NFC
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