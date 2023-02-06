Мальчик из Ленобласти собрал гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

Юный житель региона вместо подарков на свой день рождения, попросил друзей и родных помочь ему собрать гуманитарный груз для российских военнослужащих. 8-летний Филипп записал видеообращение, где пожелал бойцам вернуться домой целыми и невредимыми.

Гуманитарка с вещами и письмами от Филиппа, его семьи и друзей уже доставлена в зону СВО. Груз передали с помощью спецпредставителя губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергея Мачинского. Военнослужащие поблагодарили юного патриота в ответном обращении. Видео публикует Оnline47.