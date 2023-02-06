Путин подписал закон о публикации обезличенных деклараций депутатов

Президент России Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций доходов депутатов и сенаторов без персональных данных.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, который вступит в силу с 1 марта 2023 года, в интернете не будут публиковаться персональные данные парламентариев в отчетах по доходам и расходам, а только обобщенные сведения. При этом для депутатов и сенаторов сохраняются все механизмы подачи деклараций.
В документе также есть норма о прекращении полномочий депутатов в случае отсутствия на заседаниях законодательного органа без уважительных причин. Назван срок в шесть месяцев подряд.
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31.01.2023 117