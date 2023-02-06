Небесное явление заметили местные жители поселка Лисий Нос.
Читатели ivbg.ru поделились атмосферными кадрами солнечного гало.
03 февраля 2023 года в Лисий Нос на берегу Финского залива была вот такая красота. Гало. В этот день в центре «Интеллект» был региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Мы с учениками прогуливались днем и заметили это явление.
Фото: ivbg.ru
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