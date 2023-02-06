Небесное явление заметили местные жители поселка Лисий Нос.

Читатели ivbg.ru поделились атмосферными кадрами солнечного гало.

03 февраля 2023 года в Лисий Нос на берегу Финского залива была вот такая красота. Гало. В этот день в центре «Интеллект» был региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Мы с учениками прогуливались днем и заметили это явление.