В Ленобласти стартовал прием заявок на грант «Ленинградский гектар»

В понедельник, 6 февраля, в Ленобласти стартовал прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар».

Победители конкурса получат на льготных условиях до 10 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Одновременно выделяется грант в 3 млн рублей. Всего подготовлено 124 земельных участка.

Полный список документов, необходимых для участия в проекте, опубликован на сайте комитета по АПК Ленобласти.