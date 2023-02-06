В Ленобласти стартовал прием заявок на грант «Ленинградский гектар»

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 6 февраля, в Ленобласти стартовал прием заявок на получение земельного участка и гранта для ведения фермерского хозяйства в рамках программы «Ленинградский гектар».

Победители конкурса получат на льготных условиях до 10 га земли в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Одновременно выделяется грант в 3 млн рублей. Всего подготовлено 124 земельных участка.

Полный список документов, необходимых для участия в проекте, опубликован на сайте комитета по АПК Ленобласти.

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