Заместителя главы комитета по строительству Ленобласти подозревают в получении взятки

Чиновнику предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

В Петербурге суд взял под стражу первого замглавы комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина — сообщает Мойка78. В объединенной пресс-службе городских судов стало известно, что чиновника обвиняют в получении крупной взятки.

Следствием установлено, что Шалыгин взял взятку от гендиректора строительной компании «Юнит». По имеющимся данным, передача взятки прошла 4 февраля в автомобиле Volvo XC90 на проспекте Маршала Блюхера.

Задержание произошло в тот же день. 5 февраля чиновник признал вину и был отправлен в СИЗО до 3 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что прекращено уголовное дело бывшего вице-президента ГК «ПИК» о хищении 140 млн рублей.