Александр Дрозденко высказал предложение по решению проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Ленобласти считает, что действие поручения президента по вопросам достройки домов следует продлить.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предлагает продлить действие поручения президента РФ Владимира Путина по решению проблем обманутых дольщиков. Глава 47-го региона готовит соответствующее письмо в адрес руководства страны. Об этом он рассказал в эфире ЛенТВ24 в понедельник, 6 февраля.

Александр Дрозденко решил выступить с такой инициативой для того, чтобы удалось достроить ряд проблемных объектов, которые находятся в высокой степени готовности. Тогда граждане смогут получить долгожданное жилье вместо денежной компенсации.

Владимир Путин дал распоряжение решить проблемы обманутых дольщиков до 1 января 2024 года. Это возможно выполнить либо достроив дома, либо путем выплаты компенсаций.

«Проблема только в том, что сроки слишком жесткие» — сообщил губернатор Ленобласти.

Фото: ЛенТВ24

Ранее стало известно, что Дрозденко попал в топ-5 глав регионов России по эффективности работы.