Новому перевозчику в Ломоносовском районе дали месяц на исправление недочетов

Жители Пениковского поселения Ломоносовского района пожаловались губернатору Ленобласти на работу нового перевозчика.

По их словам, автобусы ходят очень плохо, иногда и вовсе не приходят. Были написаны заявления в соответствующие структуры, но проблема не решается.

По словам главы администрации Ломоносовского района Алексея Кондрашова, этот маршрут с недавних пор — после банкротства прошлой компании, на которую тоже поступали жалобы — обслуживает новый перевозчик. Однако ситуация лучше не стала.

«Заказчиком выступает комитет по транспорту правительства Ленинградской области. Поэтому мы уже завтра направим на маршрут инспекторов для проверки и, наверное, будем расторгать договор и через конкурс заключать новый с добросовестной компанией. С таким безобразием мы их на подряде оставлять не будем», — заявил Александр Дрозденко.

Перевозчик же пообещал увеличить количество машин на линии и сократить интервал движения до часа. Для исправления ситуации компании дается месяц.