Доброволец из поселка Ефимовский погиб на Украине

В ходе специальной военной операции погиб житель поселка Ефимовский в Бокситогорском районе Ленобласти Андрей Зайцев. Ему было 49 лет.

Участие в специальной военной операции он принимал как доброволец. Он был зачислен гранатометчиком в парашютно-десантные подразделения Российской армии. Андрей Зайцев погиб 28 января 2023 года в ЛНР.

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные во время выполнения боевых задач гвардии младший сержант Андрей Зайцев был посмертно награжден Орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 7 февраля в 11:15 у Храма Святого Пророка Ильи в поселке Ефимовский.