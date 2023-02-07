Доброволец из поселка Ефимовский погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В ходе специальной военной операции погиб житель поселка Ефимовский в Бокситогорском районе Ленобласти Андрей Зайцев. Ему было 49 лет.

Участие в специальной военной операции он принимал как доброволец. Он был зачислен гранатометчиком в парашютно-десантные подразделения Российской армии. Андрей Зайцев погиб 28 января 2023 года в ЛНР.

0BzlwvmkfUHDS967Fw-khMrLw6x58p76e0Fa4hf8NCslJTFWJRsY4QIZXOCVFzrw6x32-Z0L1CHKcbaMaX5AiPmt
Фото: Бокситогорский район. Мы вместе

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные во время выполнения боевых задач гвардии младший сержант Андрей Зайцев был посмертно награжден Орденом Мужества.

Прощание с бойцом состоится 7 февраля в 11:15 у Храма Святого Пророка Ильи в поселке Ефимовский.

Вам будет интересно
Доброволец из поселка Ефимовский погиб на Украине Украина, СВО, Россия, погиб военный, Бокситогорский район
Военнослужащий из Кировского района погиб на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Синявино-2 в Кировском районе Ленобласти Александр Поваляев. Военнослужащий погиб 21 ноября 2022 года. Соболезнования...
05.02.2023 218
Автор