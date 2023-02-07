На дорогах в центре Петербурга стало меньше аварий

Количество ДТП сократилось на 40%.

Количество ДТП в зоне действия платной парковки в Петербурге снизилось почти на 40% — сообщает 78.ru.

Число аварий в Центральном районе Петербурга по сравнению с 2019 годом сократилось на 38,5%, а в Адмиралтейском — на 37,5%. При этом количество ДТП с пешеходами снизилось на 50 и 25% соответственно.

Количество нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств в центре города стало на 20% меньше. Загруженность дорог за год снизилась на 8% в Центральном и на 11% в Адмиралтейском районах. В то же время скорость движения транспорта увеличилась в среднем на 6%. Загрузка платных парковок в среднем составляет около 60%.

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