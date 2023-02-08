На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 57,74,78,79,80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,114,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.
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27.01.2023 179
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
- км 64-66 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 20:00 07.02.2023 до 08:00 08.02.2023, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
- км 59-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 20:00 07.02.2023 до 08:00 08.02.2023, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
- км 164 ограничение скорости движения в сторону Государственной границы с Финляндской Республикой с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 169 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка и замена сигнальных столбиков;
- км 26-27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
- км 72-76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 40-60, км 70-80, км 100-145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно.