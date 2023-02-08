Квартирант выбросил обожженное женское тело на лестничную площадку дома в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Загадочное убийство произошло 7 февраля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

В полицию позвонила жительница дома № 23/1 на Бухарестской улице и сообщила, что сосед выволок из своей квартиры на лестничную площадку женщину без сознания с окровавленными ногами.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп женщины на вид около 40 лет с термическими ожогами разных частей тела. Подозреваемого задержали по горячим следам – им оказался 52-летний ранее судимый мужчина.

Кем задержанному приходилась мертвая женщина, а также при каких обстоятельствах наступила ее смерть, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

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24.05.2022 2328
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