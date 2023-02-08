Петербуржец сядет на скамью подсудимых за кражу кофе

Мужчина украл три банки растворимого кофе объемом по 210 граммов из гипермаркета в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга осенью 2022 года.
В дальнейшем он хотел перепродать их. Его задержал охранник гипермаркета и сообщил о случившемся в полицию. Правоохранители забрали злоумышленника в отделение для дальнейших разбирательств.
Как выяснилось, мужчина ранее привлекался к ответственности за подобные преступления. Уголовное дело по факту кражи кофе направлено в Красногвардейский районный суд.
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