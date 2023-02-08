Трамвай сошел с рельсов и пробил ограждение в Петербурге

Пострадавших в ЧП нет.

Как передает ГУП «Горэлектротранс», в Петербурге трамвай сошел с рельсов и снес дорожное ограждение.

ДТП произошло на Дальневосточном проспекте у бизнес-центра «Морская столица». На месте ЧП уже работает аварийная бригада. Движение трамваев в этом районе пока затруднено.

Причины случившегося будет выяснять специальная комиссия.