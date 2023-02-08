В ходе рабочей поездки в Лужский район глава Ленобласти осмотрел обновлённые здания средней школы, детского сада и дома творчества.

Деньги на реконструкцию социальных объектов были выделены из федерального бюджета, после того, как проект прошел конкурсный отбор в Минсельхозе РФ.

«Реконструкция в Оредеже ― хороший пример комплексного подхода, когда реконструируются сразу несколько социальных объектов вкупе с благоустройством. Люди видят перемены к лучшему в своей жизни. Все ― на самом современном уровне. Мы будем продолжать работу по привлечению федеральных средств на наши проекты обустройства сел и городов», — отметил Александр Дрозденко.

Всего в программе комплексного развития сельских территорий на 2023 год — 13 объектов с федеральным финансированием.

Напомним, что глава 47 региона находится сегодня, 8 февраля, с рабочим визитом в Лужском районе. Где уже возложил цветы к братскому захоронению.