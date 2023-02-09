В России за неделю больше всего подорожали огурцы и лук

Инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% после 0,21% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Плодоовощная продукция в среднем по стране за указанный период выросла в цене на 5,1%. В частности, огурцы подорожали на 12,7%, лук репчатый — на 11,5%, помидоры — на 4,6%, морковь — на 3%, бананы — на 2,4%, картофель — на 2%, свекла столовая — на 1,9%, яблоки — на 1%, капуста белокочанная — на 0,7%.

Колбасы, сыры твердые, полутвердые и мягкие также выросли в цене на 0,4%, молоко пастеризованное, сметана, печенье, водка — на 0,3%, говядина, молоко стерилизованное, смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные — на 0,2%.

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При этом, подешевели крупа гречневая — на 1%, чай черный — на 0,6%, свинина — на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки — на 0,3%, творог, соль поваренная, пшено — на 0,2%, масло подсолнечное, маргарин, консервы овощные для детского питания, сахар-песок, рис — на 0,1%.