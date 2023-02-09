В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти простились с погибшим на Украине младшим сержантом Дмитрием Губенко.

Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Светогорска и официальные лица.

В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко Светогорск, погиб на Украине, погиб военный, Ленобласть, Выборгский район
В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко Светогорск, погиб на Украине, погиб военный, Ленобласть, Выборгский район
В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко Светогорск, погиб на Украине, погиб военный, Ленобласть, Выборгский район
В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко Светогорск, погиб на Украине, погиб военный, Ленобласть, Выборгский район
Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

Дмитрию Губенко было 39 лет. Он учился в Светогорской школе №1, окончил местный профессиональный лицей №40.

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