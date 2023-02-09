В Светогорске простились с погибшим на Украине Дмитрием Губенко

В Выборгском районе Ленобласти простились с погибшим на Украине младшим сержантом Дмитрием Губенко.
Вместе с родными и близкими бойца отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Светогорска и официальные лица.
Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Дмитрию Губенко было 39 лет. Он учился в Светогорской школе №1, окончил местный профессиональный лицей №40.
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