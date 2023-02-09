Приграничное сотрудничество Петербурга с Финляндией, а также со странами Балтии и Скандинавии полностью разрушено, заявил представитель МИД России в Петербурге Владимир Запевалов.

По его словам, отношений с ближайшими соседями у Петербурга сегодня фактически нет, поскольку были уничтожены все приграничные программы и сотрудничество.

«Это, в первую очередь, по вине наших партнеров из стран Евросоюза», – считает Запевалов.

Он напомнил, что в последние годы Финляндия была «позитивно настроена», что открывало возможности для активного взаимодействия во всех областях. Однако после страна резко сменила свою позицию.

«Хотя генеральное консульство говорило, что будет пытаться заниматься хотя бы культурой, но пока дело до этого не дошло», — добавил представитель МИД РФ.

Раньше финны были в числе тех, кто выдавал россиянам самое большее количество виз. Сейчас же, по словам Владимира Запевалова, если они выдают 50 виз в месяц, то это уже хорошо.