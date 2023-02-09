Еще одним долгострое в Ленобласти меньше: Третья очередь ЖК «Территория» введена в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал акт ввода в эксплуатацию для дома от ГК «Лидер» в Мурино

«Ключи от долгожданных квартир получат дольщики, которые купили жильё на Петровском Бульваре. В соответствии с выданным застройщику в 2014 году разрешением на строительство и проектом планировки территории в составе жилого комплекса предусмотрен детский театр», — рассказали в областном правительстве.

Первые дома ЖК «Территория» застройщик начал вводить в эксплуатацию летом 2022 года вместо запланированного 2019 года. Ранее была введена в эксплуатацию вторая очередь ЖК в составе которого предусмотрен детский сад.

В настоящий момент к вводу в эксплуатацию готовится еще один проблемный жилой комплекс от ГК «Петрострой» — второй корпус ЖК «Северный вальс». Ранее было завершено строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», где зарегистрированы 482 дольщика и ЖК «Чистый Ручей«.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).