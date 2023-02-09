На трассе Р-23 «Псков» у Мшинской ввели реверсивное движение транспорта

На трассе Р-23 «Псков» в ЛУжском районе Ленобласти из-за ремонтных работ ввели реверсивное движение.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 107-108 км возле поселка Мшинская действует реверсивный режим, регулируемый светофором. Скорость ограничена до 40 км/ч.
Работы выполняются в рамках капремонта участка магистрали с 97 по 111 километр. В настоящий момент ведется расчистка полосы отвода, устройство временных объездов, поэтому скоростной режим снижен до 60–40 км/ч.
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09.02.2023 42