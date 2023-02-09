Военнослужащий из Агалатово погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Агалатово Всеволожского района Ленобласти Дмитрий Ковалевский. Ему было 50 лет.

Дмитрий Ковалевский погиб 27 января 2023 года. Во время минного обстрела он получил ранение, несовместимое с жизнью. Соболезнования родным и близким бойца выразили глава региона Александр Дрозденко.

«Дмитрий Борисович Ковалевский отважно сражался за мир, за будущее для детей Донбасса, для наших детей. С глубокой скорбью мы провожаем в последний путь нашего защитника», — отметил губернатор.

Сегодня, 9 февраля, бойца проводили в последний путь.