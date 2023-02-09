Военнослужащий из Агалатово погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец деревни Агалатово Всеволожского района Ленобласти Дмитрий Ковалевский. Ему было 50 лет.

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Фото: администрация МО Агалатовское сельское поселение

Дмитрий Ковалевский погиб 27 января 2023 года. Во время минного обстрела он получил ранение, несовместимое с жизнью. Соболезнования родным и близким бойца выразили глава региона Александр Дрозденко.

«Дмитрий Борисович Ковалевский отважно сражался за мир, за будущее для детей Донбасса, для наших детей. С глубокой скорбью мы провожаем в последний путь нашего защитника», — отметил губернатор.

Сегодня, 9 февраля, бойца проводили в последний путь.

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