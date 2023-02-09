В многократных изнасилованиях приемной внучки подозревают 74-летнего жителя Петербурга

Следствие полагает, что 74-летний петербуржец неоднократно насиловал 17-летнюю дочь сожительницы своего сына в течение трех лет.
По версии следствия, предполагаемый насильник принуждал дочь сожительницы своего сына к интимным отношениям как минимум три раза – в 2021, 2022 и 2023 годах.
Как сообщает мать пострадавшей, злоумышленник каждый раз дожидался, чтобы все кроме девочки-подростка покинули квартиру. Следственный комитет завел уголовное дело об изнасиловании.
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16.12.2020 34433