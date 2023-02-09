В Петербурге школьницу госпитализировали после того, как ее сбила машина

Ученица третьего класса попала в реанимацию с клинической смертью.

Перебегавшая дорогу на красный свет в Красногвардейском районе Петербурга школьница попала под машину. Девочку экстренно госпитализировали с клинической смертью — сообщает Мойка78.

Авария произошла накануне в 20:27 на проспекте Наставников. Девочка в темной одежде перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Сорокалетний водитель не смог вовремя заметить третьеклассницу. Десятилетняя пострадавшая получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму. В состоянии клинической смерти ее госпитализировали в детскую больницу.

Ранее стало известно, что малыш получил тяжелые ожоги супом в Приозерске.